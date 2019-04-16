Пытавшийся покончить с собой экс-президента Перу Алан Гарсия скончался, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

До этого стало известно, что полиция приехала к нему домой, чтобы арестовать в связи подозрениями в коррупции. Однако Гарсия попытался покончить с собой.

Отмечается, что экс-президента госпитализировали. Его состояние здоровья оценивалось как «очень критическое». Он пережил три остановки сердца и впал в кому.

По некоторым данным, пуля полностью прошла сквозь голову бывшего главы Перу.

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Бывший президент Перу Алан Гарсия пытался покончить с собой после того, как полиция приехала к нему домой, чтобы арестовать, сообщает Reuters со ссылкой на источник в полиции.