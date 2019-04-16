Экс-президент Перу скончался после попытки суицида обновлено
Пытавшийся покончить с собой экс-президента Перу Алан Гарсия скончался, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
До этого стало известно, что полиция приехала к нему домой, чтобы арестовать в связи подозрениями в коррупции. Однако Гарсия попытался покончить с собой.
Отмечается, что экс-президента госпитализировали. Его состояние здоровья оценивалось как «очень критическое». Он пережил три остановки сердца и впал в кому.
По некоторым данным, пуля полностью прошла сквозь голову бывшего главы Перу.
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Бывший президент Перу Алан Гарсия пытался покончить с собой после того, как полиция приехала к нему домой, чтобы арестовать, сообщает Reuters со ссылкой на источник в полиции.
По словам источника, экс-президента хотели арестовать в связи с подозрениями в коррупции.
Отмечается, что Гарсия срочно госпитализирован. По некоторым данным, он перенес экстренную операцию. Врачи оценивают его состояние как критическое.
В настоящее время о состоянии здоровья экс-президента Перу ничего неизвестно.
Алан Гарсия возглавлял Перу в 1985-1990 и 2006-2011 годах.