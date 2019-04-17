Шойгу о новой угрозе для России

201-ю военную базу (бывшая 201-я мотострелковая дивизия) в Таджикистане необходимо укрепить в связи с близостью к границам Афганистана и исходящей оттуда террористической угрозой. Об этом, как сообщает РБК, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

По его словам, террористы из Сирии перемещаются либо в Ливию, либо в Афганистан.