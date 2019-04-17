Шойгу о новой угрозе для России
201-ю военную базу (бывшая 201-я мотострелковая дивизия) в Таджикистане необходимо укрепить в связи с близостью к границам Афганистана и исходящей оттуда террористической угрозой. Об этом, как сообщает РБК, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
По его словам, террористы из Сирии перемещаются либо в Ливию, либо в Афганистан.
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-таджикистанских переговоров, которые прошли 17 апреля, назвал российскую военную базу в Таджикистане важной для поддержания мира и стабильности в регионе, пишет ТАСС. По его словам, стороны условились и далее развивать сотрудничество в этой сфере как на двусторонней основе, так и в рамках Организации Договора о коллективной безопасности.
201-я военная база — одна из крупнейших российских военных баз за рубежом.