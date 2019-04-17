Ильхам Алиев расширил полномочия СГБ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал указ в связи с применением закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджана" от 29 марта 2019 года, сообщает АзерТАдж.

Согласно указу, расследование преступных деяний в сфере телекоммуникации, предусмотренных новой добавленной в Уголовной кодекс статьей 233-4 (Организация незаконных международных телекоммуникационных услуг путем подключения к телекоммуникационной сети), включено в полномочия Службы государственной безопасности Азербайджана.