Рамиз Мехтиев стойко у штурвала аппарата

Сегодня видному государственному и политическому деятелю, главе администрации президента Рамизу Энверовичу Мехтиеву исполнился 81 год.

Р.Мехтиев, используя свой неисчерпаемый опыт государственного деятеля, приобретенный в годы Второй Республики и на посту главы аппарата Алиевых, сформировал основные социально-политические принципы жизнедеятельности государства, с методологической точки зрения обосновал преемственность государственных образований на территории Азербайджана начиная со времен правления Сефевидской династии.

Научные труды Р.Мехтиева в области конфликтологии и борьбы с армянским сепаратизмом и оккупационным режимом легли в основу концепции превентивного сдерживания этнического экстремизма в современном мире и нашем регионе.

Р.Мехтиев – личность регионального и наднационального масштаба. Непререкаемый авторитет и незаурядные таланты этой личности обусловили его большое влияние среди национальной бюрократии и чиновничьего класса в странах СНГ и России.

Личность Р.Мехтиева – многогранна и столь масштабна, что историки и литераторы еще вернуться к исследованию его жизненного пути, роли в истории Азербайджана и становлении Третьей Республики спустя десятилетия.

Но сегодня Р.Мехтиев, несмотря на свой возраст, ему исполнился 81 год, уверенно стоит у штурвала аппарата Алиевых.

От всей души поздравляем Рамиза Энверовича и желаем ему долгой жизни во имя стабильности и процветания нашей страны.