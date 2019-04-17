Рамиз Мехтиев стойко у штурвала аппарата
Сегодня видному государственному и политическому деятелю, главе администрации президента Рамизу Энверовичу Мехтиеву исполнился 81 год.
Р.Мехтиев – близкий соратник основателя Третьей Республики Гейдара Алиева и президента Ильхама Алиева, сыграл ключевую роль в новой политической истории Азербайджана, формировании современной государственности, создании национально-идеологической доктрины республики.
Р.Мехтиев, используя свой неисчерпаемый опыт государственного деятеля, приобретенный в годы Второй Республики и на посту главы аппарата Алиевых, сформировал основные социально-политические принципы жизнедеятельности государства, с методологической точки зрения обосновал преемственность государственных образований на территории Азербайджана начиная со времен правления Сефевидской династии.
Научные труды Р.Мехтиева в области конфликтологии и борьбы с армянским сепаратизмом и оккупационным режимом легли в основу концепции превентивного сдерживания этнического экстремизма в современном мире и нашем регионе.
Р.Мехтиев – личность регионального и наднационального масштаба. Непререкаемый авторитет и незаурядные таланты этой личности обусловили его большое влияние среди национальной бюрократии и чиновничьего класса в странах СНГ и России.
Личность Р.Мехтиева – многогранна и столь масштабна, что историки и литераторы еще вернуться к исследованию его жизненного пути, роли в истории Азербайджана и становлении Третьей Республики спустя десятилетия.
Но сегодня Р.Мехтиев, несмотря на свой возраст, ему исполнился 81 год, уверенно стоит у штурвала аппарата Алиевых.
От всей души поздравляем Рамиза Энверовича и желаем ему долгой жизни во имя стабильности и процветания нашей страны.