На российской авиационной базе Хмеймим в Сирии заметили оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер», сообщается в твиттере израильской компании ImageSat Intl.(ISI), пишет «Газета.ру».

По данным ISI, на опубликованных спутниковых снимках видно, как рядом с самоходной пусковой установкой «Искандер-М» стоят две заряжающие машины. В компании предположили, что спутникам удалось заснять процесс зарядки «Искандеров» ракетами.

В декабре прошлого года вице-премьер РФ Юрий Борисов рассказал об использовании реактивной системы залпового огня «Торнадо-Г» и «Смерч», а также оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» во время боев на сирийской территории.