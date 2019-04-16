Эйнулла Фатуллаев обратился к общественности: «Спасем этот памятник!»

Главный редактор портала haqqin.az Эйнулла Фатуллаев на своей странице в Facebook поделился фотографиями земляных работ вокруг мечети «Тезепир» и обратился к общественности и СМИ.

«В ходе земляных работ вокруг мечети «Тезепир» был обнаружен исторический памятник. Этот памятник хотят снести. Поддержите нас, чтобы мы смогли отстоять хотя бы этот исторический памятник», - обратился с призывом к общественности Эйнулла Фатуллаев.

Отметим, что публикация Эйнуллы Фаттулаева встретила широкий отклик среди пользователей социальных сетей, которые поддержали призыв журналиста. К акции по спасению памятника уже присоединились многие СМИ.

Напомним, сегодня сообщалось о том, что во время земляных работ вокруг мечети «Тезепир» в Баку были найдены останки древней бани. Как стало известно haqqin.az, останки древнего строения были разрушены гусеницами экскаватора.