«Ман Сити» забил 4 гола, но не вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Футбольный триллер устроили в Манчестере «Сити» и «Тоттенхэм». В первом матче в Лондоне хозяева победили со счетом 1:0. В ответной игре команды забили семь голов. «Ман Сити» выиграл 4:3, но дальше прошел «Тоттенхэм».

Интересно, что в добавленное время подопечные Хосепа Гвардиолы забили столь нужный гол, но после просмотра видео он был отменен из-за офсайда.

В другом полуфинале «Порту» не смог ничего противоставить «Ливерпулю» - 1:4. Итоговый счет в этой паре – 6:1 в пользу англичан.

Итак, в полуфиналах состоятся матчи «Тоттенхэм» - «Аякс» и «Барселона» - «Ливерпуль».