Аяз Гулиев уладил конфликт с американцем и вернулся в главную команду «Спартака»

На своей странице в фейсбуке американец написал, что «появилась возможность закончить эту мерзкую историю красиво». Так, Коул и Гулиев решили направить крупную сумму благотворительному фонду в Дагестане и нескольким общественным организациям в Москве. По словам американца, одна из столичных организаций в частности помогает бездомным.

Коул рассказал, что встретился с Гулиевым. Он отметил, что понял, что иногда футболист не может себя контролировать, однако у него «бьется сердце и есть совесть».

Также, по словам американца, он убедился, что в России не все институты работают как должны, но у него только улучшилось мнение о россиянах.

Свое послание он завершает пожеланием, чтобы в мире было «меньше драк между россиянами и американцами». «Аяз, не разочаровывай меня!» – такими словами завершил Коул свое обращение.

Также стало известно, что простил Гулиева и его клуб, который после драки отстранил футболиста от основного состава и оштрафовал на 5 миллионов рублей. Игрок извинился перед командой, после чего «Спартак» принял решение допустить его до тренировок.

Напомним, что 10 апреля футболист нарушил правила дорожного движения, не пропустив пешеходов на «зебре». Это не понравилось переходившему дорогу 29-летнему Майку Коулу. Он ударил по машине, после чего Гулиев вышел из автомобиля и избил пешехода, сломав ему нос. Аяз пожалел о своем поступке, извинился, оплатил все расходы американца. Тот не стал подавать на него заявление.