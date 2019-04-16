Северная Корея испытала новое оружие В присутствии Ким Чен Ына
Северная Корея испытала новое тактическое управляемое оружие, запуск которого был произведен в присутствии лидера КНДР Ким Чен Ына. Это оружие может быть снабжено "мощной боеголовкой", говорится в сообщении государственного информагентства ЦТАК, пишет Дойче велле.
Подтверждения данной информации из других источников пока нет. Где был произведен запуск, не сообщается.
Накануне базирующийся в Вашингтоне Центр стратегических и международных исследований сообщил об активности на северокорейском ядерном научно-исследовательском центре в Йонбёне. Спутники зафиксировали пять моторных вагонов неподалеку от здания, в котором расположена установка по обогащению урана, и от радиохимической лаборатории.
В начале марта американские аналитики сообщили о восстановительных работах на испытательном северокорейском полигоне Сохэ на северо-западе страны.