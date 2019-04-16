Спецпомощник Трампа тайно приехала в Россию

Специальный помощник президента США, директор Департамента по Европе и России Совета национальной безопасности Фиона Хилл приехала в Москву с необъявленным визитом, сообщает «Коммерсантъ».

Вместе с ней приехала делегация из Белого дома. В ходе визита Хилл и ее коллеги встретились с представителями Совета безопасности России, а также МИД.

По данным издания, визит Хилл публично не анонсировали ни российские, ни американские власти. Она неоднократно приезжала в Россию в качестве советника президента США, однако Вашингтон настаивал на том, чтобы визиты Хилл не освещались.

Хилл — автор многих книг о России, знаток российской и советской истории, русского языка, учившаяся в том числе в Московском институте иностранных языков имени Мориса Тореза. Она работала на американскую разведку с 2006 по 2009 год и неоднократно выступала в прессе с критикой президента России Владимира Путина.