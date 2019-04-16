Йылдырым поздравил Имамоглу с вступлением в должность

Экс-спикер парламента Турции, кандидат на пост главы муниципалитета Стамбула Бинали Йылдырым поздравил победившего на муниципальных выборах в Стамбуле Экрема Имамоглу, сообщает Hurriyet.

Согласно информации, Йылдырым также выразил надежду, что победа Имамоглу принесет пользу жителям Стамбула.

Накануне ЦИК Турции официально объявил итоги муниципальных выборов в Стамбуле. Согласно данным комиссии, кандидат на пост главы муниципалитета Стамбула от оппозиционной Народно-республиканской партии Экрем Имамоглу набрал 4,169 миллиона голосов избирателей, в то время как кандидат от Партии справедливости и развития Бинали Йылдырым - 4,156 миллиона голосов избирателей.

И вчера же ЦИК Турции выдал мандат Имамоглу на пост главы муниципалитета Стамбула.