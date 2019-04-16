США предложили провести переговоры по Карабаху в Вашингтоне
"США предложили главам МИД Азербайджана и Армении встретиться в Вашингтоне для продолжения обсуждения по нагорно-карабахскому урегулированию". Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на пресс-конференции в Варшаве.
Комментируя ход переговоров по нагорно-карабахскому урегулированию, глава азербайджанского МИД отметил встречу, состоявшуюся 15 апреля в Москве.
"Нам нужен прорыв в переговорах. Я могу сказать, что не столь позитивно настроен по этому поводу, но если говорить реалистично, нужно удвоить усилия. Это делает Россия - в последней встрече принимал участие глава МИД России Сергей Лавров. А вчера мы получили приглашение от США посетить Вашингтон, где госсекретарь США также намерен внести свой вклад для продвижения переговоров", - заявил Э. Мамедъяров.