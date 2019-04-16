Боевые стрельбы азербайджанской армии в прифронтовой зоне Фото; Видео
Ракетные и артиллерийские подразделения азербайджанской армии, дислоцированные в прифронтовой зоне, провели занятия с боевыми стрельбами. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.
В ходе занятий подразделения отработали действия по совершению марша, выходу в районы сосредоточения, другие задачи.
Ракетные и артиллерийские подразделения выполнили боевые стрельбы, нанесение ударов по целям в глубине обороны условного противника.