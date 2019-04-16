Начальник Государственной пограничной службы Азербайджана генерал-полковник Эльчин Гулиев посетил Гусарский и Хачмазский районы с целью проверки работы органов пограничной охраны на границе с Россией.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе ГПС, на пропускном пункте «Самур» Э.Гулиев ознакомился с процессом пограничного контроля и побеседовал с пересекающими границу гражданами на тему упрощения проверочных процедур.

Также были проанализированы вопросы повышения эффективности погранконтроля за пересекающими границу гражданами и транспортными средствами, а также максимального сокращения сроков перехода погранпостов.

С главой Исполнительной власти Гусарского района Шаиром Алхасовым Э.Гулиев обсудил благоустройство пропускного пункта «Самур» и ознакомился с работами по строительству моста через одноименную реку.

Э.Гулиев также проверил работу погранотряда «Худат» Погранвойск ГПС и береговой охраны, ознакомился с бытовыми условиями личного состава, дал поручения по обеспечению безопасности государственной границы, мерах борьбы с нелегальной миграцией и контрабандой.