Северная Корея требует от Вашингтона заменить Помпео
Северная Корея потребовала заменить на переговорах с США госсекретаря Майкла Помпео на другого, "более опытного" человека, сообщает южнокорейское агентство Рёнхап.
По его данным, данное требование содержится в распространенном северокорейскими СМИ заявлении директора департамента США в МИД КНДР Квон Чон Гука.
"Даже если в будущем возобновится диалог с США, я бы только хотел, чтобы вместо Помпео на переговоры с нами вышел другой человек, более дружелюбный и опытный в общении", - говорится в заявлении Квон Чон Гука.