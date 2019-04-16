Президент Польши едет в Азербайджан

Глава польской дипломатии Яцек Чапутович считает, что Восточное партнерство нуждается в укреплении. "Эта польско-шведская инициатива была создана 10 лет назад и является частью Европейской политики соседства. Ее цель - углубление сотрудничества между Европейским Союзом и шестью странами - Азербайджаном, Арменией, Молдовой, Украиной, Беларусью и Грузией. Мы положительно оцениваем десять лет Восточного партнерства", - сказал он, подчеркнув, однако, что необходимо повысить уровень сотрудничества по этой формуле в последующие годы.

Президент Польши Анджей Дуда посетит Азербайджан с официальным визитом в конце мая - начале июня этого года. Об этом на совместной со своим азербайджанским коллегой пресс-конференции в Варшаве сообщил глава МИД Польши Яцек Чапутович. Он также уточнил, что в рамках визита ожидается посещение Баку внушительной делегацией польских бизнесменов.

Чапутович также выразил удовлетворение продвижением переговоров по новому стратегическому соглашению между Европейским союзом и Азербайджаном.

"Польша высоко ценит усилия Баку, приведшие к активизации переговоров по новому рамочному соглашению. Мы рады, что амбициозная и возможная цель состоит в том, чтобы завершить этот процесс в мае этого года, до 10-й годовщины создания Восточного партнерства ", - отметил он.

По словам министра, продолжение европейской интеграции является залогом долгосрочной стабильности экономического развития на всем континенте.

Позитивная десятилетняя инициатива Восточного партнерства была оценена и главой азербайджанской дипломатии. Эльмар Мамедъяров рассказал о результатах сотрудничества с Брюсселем.

"Мы получили один важный урок и научились лучше понимать Европейский Союз. Но я надеюсь, что ЕС тоже научился лучше понимать Азербайджан и другие страны Восточного партнерства. Считаю, что этот институт важен и очень полезен", - сказал министр.

Яцек Чапутович, в свою очередь, подчеркнул, что Азербайджан имеет ключевое расположение для общения с миром. "Мы договорились с министром, что одним из важнейших вопросов двустороннего сотрудничества является продвижение транспортного коридора, это транскаспийский маршрут: Китай, Казахстан, Кавказ, Украина, Польша, а также юго-западный маршрут: Иран, Кавказ, Украина, Польша", - отметил он.

Говоря о вкладе польских специалистов в общественно-политическую жизнь Азербайджана в 20 веке, польский министр особо подчеркнул такие сферы, как нефтедобыча, развитие архитектуры Баку и другие.