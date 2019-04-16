В Перу в связи с самоубийством экс-президента объявили траур

В Перу в связи с кончиной экс-президента Алана Гарсии объявлен траур. Об этом говорится в декрете главы перуанского государства Мартина Вискарры, сообщает ТАСС.

Власти Перу решили, что Гарсия будет похоронен в пятницу с президентскими почестями.

69-летний Алан Гарсия скончался накануне в столичной больнице им. Казимира Уйоа в Лиме после того, как выстрелил себе в голову, когда к нему домой с ордером на арест прибыли сотрудники прокуратуры. Медики, боровшиеся за жизнь Гарсии, получившего сквозное ранение, констатировали три эпизода остановки сердца и дыхания у пациента в ходе реанимации.

В ноябре прошлого года суд запретил Гарсии покидать страну в течение 18 месяцев. По мнению следствия, политик мог получить $100 тыс. от бразильской строительной компании Odebrecht в обмен на помощь в заключении выгодных для нее контрактов. Бывший глава государства свою вину отрицает. С 17 ноября по 3 декабря 2018 года он укрывался в посольстве Уругвая, однако после того, как ему было отказано в предоставлении убежища, покинул резиденцию.