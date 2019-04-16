В Турции граждане Грузии попались на краже

В Анкаре по обвинению в совершении серии квартирных краж задержаны четверо граждан Грузии, передает «Новости-Грузия» со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно данным следствия, в одном из домов злоумышленники решили перекусить сразу после кражи. Позже на месте преступления полиция обнаружила еду и напитки, оставленные ими. Выяснилось, что продукты обвиняемые купили в магазине, расположенном поблизости.

Благодаря записям с видеокамер в торговом объекте удалось установить личности обвиняемых. При обыске дома, где они проживали, полицейские обнаружили часть украденных вещей - ноутбуки, мобильные телефоны, ювелирные украшения.

Турецкий суд отправил всех обвиняемых в предварительное заключение.