Белый дом запретил публиковать данные о ядерном арсенале США

О решении стало известно из письма министерства энергетики в Федерацию американских ученых. Эта некоммерческая организация изучает проблемы ядерного оружия и выступает за открытость правительства в вопросах национальной безопасности. Она отправила запрос, желая уточнить число боеголовок.

В ответном письме из министерства значилось, что «запрашиваемая информация в настоящее время не может быть рассекречена». Причина не объяснялась, однако говорилось, что решение принято после тщательного обсуждения.

Газета отмечает, что таким образом администрация Трампа прекратила практику, введенную при предыдущем президенте Бараке Обаме: в мае 2010-го власти впервые с момента создания ядерного оружия рассекретили данные о его запасах. При этом Белый дом раскрывал данные об арсенале и при Трампе. Сообщалось, что по состоянию на 30 сентября 2017 года запас состоял из 3822 ядерных боеголовок — на 196 меньше, чем годом ранее.

Решение засекретить информацию уже подвергли критике. Глава федерального проекта по ядерной информации Ханс Кристенсен заявил, что решение Белого дома было «контрпродуктивно» и нет никакой необходимости скрывать данные. Он отметил, что этим решением администрация Трампа отказывается от давления в вопросах открытости данных на другие обладающие ядерным оружием страны. По словам Кристенсена, это любопытно на фоне критики в адрес России и Китая: «Теперь, кажется, что они поддерживают их секретность».