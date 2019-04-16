Синоптики рассказали о погоде на завтра
В пятницу в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, утром местами морось, вечером ожидаются дожди. Временами усиливающийся ветер днем сменится умеренным северо-восточным, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха в Баку и на Апшероне ночью составит 6-8, днем 9-11 градусов тепла.
Атмосферное давление повысится до 766 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 75-85%.
В регионах Азербайджана ожидаются грозовые дожди, местами ливневые, возможен град, в горных районах снег. Ночью и утром местами туман, порывистый западный ветер.
Ночью температура воздуха составит 5-10, днем 10-15 тепла, в горах ночью от двух градусов мороза до трех тепла, днем 3-8 градусов тепла