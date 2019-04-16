Уроженца Азербайджана осудили за убийство украинского адвоката
Дзержинский районный суд Харькова вынес приговор уроженцу Азербайджана, обвиняемому в убийстве известного харьковского адвоката Виктора Лойко, сообщает haqqin.az со ссылкой на издание Politeka.
Преступление было совершено 14 марта 2016 года. Тогда двое мужчин решили ограбить и убить юриста. Один из злоумышленников был знаком с будущей жертвой и не раз гостил у него дома.
Чтобы реализовать свой преступный план, сообщники договорились с потерпевшим о встрече у него дома. Они беспрепятственно попали в квартиру мужчины — адвокат сам открыл входную дверь и пустил убийц в помещение. Во время разговора знакомый схватил адвоката за шею и начал душить. Осужденный в это время держал руки жертвы.
После расправы над адвокатом молодые люди обыскали квартиру и завладели его имуществом на общую сумму более 350 тысяч гривен. Забрали драгоценности, фотоаппарат, мобильные телефоны, деньги и другое.
Осужденного уроженца Азербайджана задержали в апреле того же года в Киеве. У него дома правоохранители нашли часть похищенных вещей адвоката. Второй участник убийства, 30-летний мужчина, обнаружен мертвым в Одессе. На теле не выявили признаков насильственной смерти. При нем были ювелирные изделия, принадлежавшие убитому.
В ходе судебных разбирательств вина уроженца Азербайджана была доказана полностью. Дзержинский районный суд Харькова поддержал позицию прокуратуры области и признал виновным 27-летнего мужчину в умышленном убийстве из корыстных побуждений по предварительному сговору харьковского адвоката (п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины).
Как сообщил начальник отдела прокуратуры области Игорь Чуб, суд назначил мужчине наказание в виде 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Пока приговор суда не вступил в силу. выделено время на апелляционное обжалование. Злоумышленник по требованию прокуратуры находится под стражей.