Уроженца Азербайджана осудили за убийство украинского адвоката

Преступление было совершено 14 марта 2016 года. Тогда двое мужчин решили ограбить и убить юриста. Один из злоумышленников был знаком с будущей жертвой и не раз гостил у него дома.

Чтобы реализовать свой преступный план, сообщники договорились с потерпевшим о встрече у него дома. Они беспрепятственно попали в квартиру мужчины — адвокат сам открыл входную дверь и пустил убийц в помещение. Во время разговора знакомый схватил адвоката за шею и начал душить. Осужденный в это время держал руки жертвы.

После расправы над адвокатом молодые люди обыскали квартиру и завладели его имуществом на общую сумму более 350 тысяч гривен. Забрали драгоценности, фотоаппарат, мобильные телефоны, деньги и другое.