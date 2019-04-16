Азербайджанского активиста избили плетью за антиармянскую акцию в Иране

Иранские стражи правопорядка прямо на улице избили азербайджанского активиста за сожжение флага Армении. Фотографии с места экзекуции распространены в социальных сетях.

Волна недовольства среди азербайджанского населения Ирана прокатилась после визита в Тегеран премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Во время встречи Пашиняна с представителями армянской диаспоры был поднят плакат «Карабах - это Армения».

После этого по ряду городов Южного Азербайджана прокатились акции протеста. Самая масштабная из них прошла на стадионе Тебриза перед матчем футбольных команд «Трахтур» и «Сепахан».

Пользователи соцсетей из Южного Азербайджана сообщают, что после акций протеста были арестованы около 30 азербайджанских активистов.