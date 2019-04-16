Основанием для включения в рейтинг является сочетание сильной инфляции с высокой безработицей, именно оно, по мысли составителей «Индекса несчастья», сильнее всего подрывает уровень жизни обитателей попавших в него стран.

Венесуэла очередной раз (пятый) возглавила ежегодно обновляемый Bloomberg рейтинг самых «несчастных» экономик мира (Misery Index), пишет РБК.

Власти Венесуэлы вот уже несколько лет не раскрывают данные о темпах ростах потребительских цен и уровне безработицы в стране, однако аналитики Bloomberg полагают, что в 2019 году инфляция превысит 8 млн процентов против примерно 930 тыс. процентов в предыдущем году.

В топ-10 самых несчастных экономик мира попали и соседи Венесуэлы: Аргентина (второе место), Уругвай (седьмое), Бразилия (восьмое).

Свои места в верхней части таблицы сохранили ЮАР (третье), Турция (четвертое), Греция (пятое) и Украина (шестое), которые, как подчеркивает Bloomberg, по-прежнему переживают тяжелые экономические потрясения и демонстрируют «скудный прогресс в деле укрощения роста цен и возвращения людей на работу».

Самой «счастливой» экономикой мира, где низкая инфляция сочетается со столь же низким уровнем безработицы, Bloomberg вновь признал Таиланд. Сингапур опустился с чистого второго на третье место, которое он делит с Японией, уступая «серебро» Швейцарии.