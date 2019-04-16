Новый проект в Баку: «Дорога – это жизнь» видео
Бакинское транспортное агентство приступило к реализации нового проекта, направленного на просвещение населения о безопасности транспортного движения.
Проект под девизом «Дорога – это жизнь» преследует цель просвещения людей о необходимости соблюдения правил дорожного движения, снижения до минимума числа дорожно-транспортных происшествий, а также достижения комфортной и безопасной транспортной среды.
В рамках проекта подразумевается проведение различных акций и презентации социальных видеороликов на тему безопасности движения.