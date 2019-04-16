Задержан нападавший на дочь зампреда ПНФА

Задержан напавший на дочь заместителя председателя ПНФА Фуада Гахраманлы.

Как сообщил журналистам заместитель начальника пресс-службы МВД Орхан Мансурзаде, сотрудники полиции задержали жителя Баку Турала Гараева, совершившего хулиганство в отношении Санай Гахраманлы.

В отношении Гараева составлен протокол по статье 510 Кодекса об административных проступках (мелкое хулиганство). Он будет направлен в суд для рассмотрения и дачи правовой оценки.

Напомним, что накануне Турал Гараев напал на улице на 14-летнюю дочь зампреда ПНФА Фуада Гахраманлы. Нападавший начал оскорблять девушку, попутно озвучивая политические высказывания. Инцидент вызвал волну возмущения в социальных сетях.