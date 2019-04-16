Эрдоган: Интересы народа выше интересов любой партии
Муниципальные выборы в Турции прошли демократично, создавшаяся напряженность между политическими партиями во время выборов уже позади, сказал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Hurriyet.
По словам главы турецкого государства, обжалование итогов выборов рядом политических партий тоже является показателем демократии в стране.
«Интересы народа Турции выше политических интересов любой политической партии», - - сказал президент страны.
Накануне ЦИК Турции официально объявил итоги муниципальных выборов в Стамбуле, согласно данным которого, кандидат на пост главы муниципалитета Стамбула от оппозиционной Народно-республиканской партии Экрем Имамоглу набрал 4,169 миллиона голосов избирателей, в то время как кандидат от Партии справедливости и развития (ПСР) Бинали Йылдырым - 4,156 миллиона голосов. Вчера же ЦИК выдал мандат Имамоглу на пост главы муниципалитета Стамбула.