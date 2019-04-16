В Тегеране президент ИРИ Хасан Роухани и высшие военачальники армии и Корпуса стражей исламской революции приняли участие в параде у мавзолея имама Хомейни, во время которого были представлены два иранских истребителя отечественного производства Kowsar и Saeqeh, пишет агентство Fars.

Иранское командование, говоря об истребителе Kowsar, называет его "самолетом четвертого поколения". Впервые этот самолет был представлен на церемонии с участием президента Ирана в августе 2018 года. Это двухместный истребитель, созданный по образу американского самолета F-5F Tiger, который выпускала компания Northrop с 70-х годов прошлого века. По оценке специалистов, новый иранский истребитель способен выполнять боевые задачи по поддержке наземных войск с воздуха на относительно коротких расстояниях (до нескольких сотен километров), пишет NEWSru.co.il.

Самолет Saegeh создан иранскими инженерами более 10 лет назад.

Кроме того, в параде приняли участие боевые самолеты МиГ-29, F-4 Phantom и F-14 Tomcat. Также были показаны ракеты, подводные лодки, бронетехника, радары и системы радиоэлектронной борьбы.