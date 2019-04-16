Минкультуры: «Памятники исторические, но мы их не зарегистрировали. Значит снесут»

Напомним, накануне главный редактор портала haqqin.az Эйнулла Фатуллаев на своей странице в Facebook поделился фотографиями земляных работ вокруг мечети «Тезепир» и обратился к общественности и СМИ с призывом спасти уникальную находку.

Однако, как сообщил журналистам пресс-секретарь Госслужбы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Фариз Гусейнов, найденная постройка не значится в списке исторических памятников.

По его словам, постройка является котельной бани, находившейся в частном пользовании.

«Примерно 12 лет назад здесь велись строительные работы и неподалеку была парковка. В ходе строительных работ эта баня была разрушена, а котельная под землей сохранилась. Баня могла бы считаться памятником культуры, но это строение не значилось в списке исторических», - заявил Ф.Гусейнов.