Президент Франции Эммануэль Макрон наградил медалями почета пожарных, проявивших храбрость при тушении пожара в соборе Парижской Богоматери. Об этом сообщил телеканал BFM.

На закрытый прием к президенту пришли 270 пожарных, генералы, настоятель Нотр-Дама монсеньор Патрик Шове.

Вместе с президентом их принимал премьер-министр Эдуар Филипп, министры внутренних дел, обороны, культуры, госсекретарь по вопросам экологии.

"Вся страна и весь мир смотрел на вас, и с вас нужно брать пример. Вы были прекрасным примером того, какими людьми мы должны быть", — отметил глава французского государства, добавив, что решил наградить пожарных золотыми медалями за отвагу и самоотверженность.

Вечером на площади перед мэрией Парижа пройдет торжественный концерт в честь всех, кто участвовал в спасении Нотр-Дама.