В Таджикистане озаботились зрением граждан и повысили цены на интернет

«С повышением цен на интернет люди будут грамотно пользоваться им. Меньше будут играть и портить свое зрение, будут беречь свое здоровье. Обратите внимание на молодежь — головы опущенные, всегда сидят в интернете», — сказал Атоев.

Власти Таджикистана вдвое повысили тарифы на сотовую связь и мобильный интернет, обеспокоившись здоровьем граждан. Об этом порталу ASIA-Plus заявил заместитель председателя Службы связи страны Илхом Атоев.

Чиновник также выразил надежду, что люди начнут читать книги и общаться друг с другом.

Новые тарифы на сотовую связь и мобильный интернет в Таджикистане начали действовать с 18 апреля. По данным портала, цены выросли почти вдвое: если раньше за 1 гигабайт пользователь платил 30-35 сомони (3,5 доллара), то сейчас стоимость того же объема интернета достигает 63 сомони (6,7 доллара).

Последние годы власти Таджикистана усилили контроль за социальными сетями и мессенджерами. Так, в ноябре 2018 года жители страны остались без YouTube, Facebook, Twitter, «Одноклассников», Viber, WhatsApp и Telegram. Блокировка была связана с митингом жителей Хорога — административного центра Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО).