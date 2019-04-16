В Стамбуле поставлен спектакль «Иблис» Гусейна Джавида

На сцене Харбия-Мухсин Эртогрул Стамбула поставлен спектакль «Иблис» по пьесе великого азербайджанского драматурга Гусейна Джавида. Спектакль создан при организационной поддержке Управления городских театров Стамбула и Международного фонда тюркской культуры и наследия. Моральную поддержку постановке оказал директор Управления городских театров Стамбула Седат Чакыр.

В мероприятии приняли участие помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, министр культуры Абульфас Гараев, президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева, руководитель турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы Шамиль Айрым, председатель Вагфа стратегических и социальных исследований Группы Мармара Аккан Сувер, посол Азербайджана в Турции Хазар Ибрагим, генеральный консул Масим Гаджиев, сотрудники посольства и консульства, представители интеллигенции, медиа и др.

Министр культуры Абульфас Гараев отметил важность пропаганды творчества великого драматурга Гусейна Джавида не только в Турции, но и во всем мире. Было подчеркнуто, что «Иблис» - главное драматическое произведение Гусейна Джавида.