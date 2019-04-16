Ильхам Алиев выделил деньги на реконструкцию бакинских дорог

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению работ по реконструкции на автомобильных дорогах на территории Сабаильского района Баку, сообщает АзерТАдж.

В распоряжении говорится, что с целью продолжения работ по реконструкции на автомобильных дорогах на территории Сабаильского района города Баку из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции в разделе расходов государственных капвложений госбюджета на 2019 год, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана будет выделено 2,45 миллиона манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабмину - решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.