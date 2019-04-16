В рамках осуществляемых работ медные кабели различной вместимости в массовом порядке выводятся из эксплуатации и заменяются волоконно-оптическими кабелями, отвечающими современным стандартам. Для более широкого доступа к мультимедийным услугам пользователи обеспечиваются бесплатным интернет-оборудованием.

Благодаря этому большее количество людей получает возможность подключиться к услугам телефонной связи, интернета и IPTV через одну оптическую линию.

Осуществляемые работы, наряду с жилыми комплексами современного типа, также охватывают 9-этажные здания.

В настоящее время работы по реконструкции ведутся в расположенных в Гарадагском районе столицы поселках Сахиль, Локбатан и жилом комплексе «Гобу Парк», а также в Хатаинском и Ясамальском районах. Проводимые в этом направлении мероприятия поэтапно охватят и другие территории. До конца года планируется создание 144-тысячной инфраструктуры. Таким образом Baktelecom обеспечит технический перевод 75 тысяч квартир на оптическую сеть.

Отметим, что проект «Оптика в дом», позволяющий организацию в Баку мультимедийных услуг в соответствии с современными стандартами, осуществляется на основе технологии GPON (Gigabit Passive Optical Network – гигабитная пассивная оптическая сеть). Эта технология посредством волоконно-оптических линий обеспечивает пользователей скоростью соединения до 100 Мбит/с, услугами бесперебойного интернета, видеонаблюдения и другими интерактивными услугами.