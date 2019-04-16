Германия отказалась платить грекам

Отметим, что парламент Греции накануне большинством голосов одобрил резолюцию, обязывающую правительство Алексиса Ципраса добиться выполнения греческих требований "всеми необходимыми дипломатическими и юридическими средствами". Требовать репараций Ципрас пообещал еще на выборах в 2015 году. Парламентская экспертная комиссия в 2016 году оценила их сумму приблизительно в 300 миллиардов евро. Эта сумма должна компенсировать разрушения и грабежи во время Первой мировой войны, а также ущерб, нанесенный Греции во время гитлеровской оккупации с апреля 1941 по сентябрь 1944 года.

В Берлине указывают на заключенный в 1990 году договор "два плюс четыре" о восстановлении единства Германии. Этот договор, который подводит черту под событиями Второй мировой войны, признан и Грецией, выплаты дополнительных репараций он не предусматривает.

Германия в послевоенные годы выплатила жертвам национал-социалистического режима в Греции компенсации на общую сумму в 115 миллионов марок ФРГ, которые, по договору от 1960 года, покрыли все индивидуальные требования. Что касается многомиллионного кредита "третьему рейху", который был вынужден предоставить в 1942 году Национальный банк Греции, то, по данным правительства ФРГ, этот вопрос урегулирован Лондонским соглашением о долгах 1953 года.

Что касается репараций за Первую мировую войну, то Германия полностью завершила их выплату в 2010 году.