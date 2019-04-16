Президент Казахстана поручил генштабу определить возможные угрозы стране

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев потребовал определить возможные военные угрозы республике. На встрече с главой генштаба Муратом Бектановым он поручил разработать концептуальные подходы к укреплению обороноспособности страны, сообщает «Акорда».

Глава генштаба рассказал президенту о проходящих в эти дни стратегических командно-штабных учениях «Айбалта-2019». В ответ Токаев напомнил о координации усилий госорганов, курирующих военную политику Казахстана, а также о повышении уровня воинской дисциплины.

Учения начались в Казахстане накануне и продлятся более двух недель. В маневрах задействованы около восьми тысяч военнослужащих и двух тысяч единиц оружия и военной техники.