Экстрадированного из Германии убийцу судят в Ленкорани
Сегодня в Ленкоранском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание по делу экстрадированного из Германии жителя Сальяна Ровшана Джавадова, который четыре года назад убил соседа, сообщает региональный корреспондент haqqin.az.
Председательствует на процессе судья Мехтихан Абдуллаев.
Согласно обвинительному акту, 51-летний Ровшан Джавадов 11 ноября 2015 года убил своего соседа 26-летнего Эльчина Гасымова. Чтобы скрыть преступление, убийца закопал тело жертвы во дворе своего дома и построил на месте захоронения баню. Эльчин Гасымов был объявлен пропавшим без вести. Его тело было найдено лишь 28 декабря 2016 года. Убийца к тому времени уже эмигрировал в Германию.
После возбуждения уголовного дела в отношении Ровшана Джавадова правоохранительные органы Азербайджана обратились к своим немецким коллегам, которые и задержали убийцу. Преступник был экстрадирован в Азербайджан в декабре 2018 года.
Отметим, что в 1991-93 годах Ровшан Джавадов был сержантом Управления полиции Сальянского района.