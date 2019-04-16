Генпрокурор: Россия вмешивалась в выборы, но Трамп ни при чем

Россия вмешивалась в выборы в США в 2016 году, но избирательный штаб президента США Дональда Трампа не принимал участия в этой деятельности, заявил министр юстиции, генпрокурор США Уильям Барр на пресс-конференции, пишет ТАСС.

Согласно информации, пресс-конференция была посвящена публикации полной версии доклада спецпрокурора Роберта Мюллера об итогах расследования инкриминируемого России вмешательства в американский избирательный процесс в 2016 году.

"Благодаря проведенному спецпрокурором расследованию мы теперь знаем, что совершившие эти нарушения российские агенты не сотрудничали ни с президентом Трампом, ни со штабом Трампа", - сказал Барр.

Мюллер пришел к выводу в своем расследовании, что ни один американец не состоял в сговоре с властями России при вмешательстве в американские выборы, добавил Барр.