Сегодня в отеле Hyatt Regency в рамках сотрудничества между Коллегией адвокатов Азербайджана и Офисом Верховного комиссара ООН по правам человека состоялся семинар на тему «Система прав человека ООН и защитные механизмы: практическое применение и перспективы».

Выступая с вступительным словом, председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров рассказал о целях и значимости мероприятия, о сотрудничестве между Коллегией адвокатов и Верховным комиссариатом ООН по правам человека и тренингах, проводимых для адвокатов из всех регионов Азербайджана.

Затем с докладами выступили главный советник Южнокавказского офиса Верховного комиссариата ООН по правам человека Владимир Школьников, а также руководитель Аппарата омбудсмена Азербайджана Айдын Сефиханлы.

Выступивший на мероприятии председатель Лиги защиты трудовых прав граждан, член Коллегии адвокатов Сахиб Мамедов проинформировал собравшихся об участии Азербайджана в механизмах ООН по правам человека и их исполнении.

Семинар прошел с участием большого числа представителей прессы.