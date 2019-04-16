Из Нидерландов выдворили 9 азербайджанцев

С начала этого года до 31 марта из Королевства Нидерландов депортировали 9 азербайджанцев. Как сообщили Report из Департамента мигрантов и гражданства Нидерландов, 5 из являются гражданами России, 1 - Турции, остальные - Азербайджана.

За последний год указанные лица в различное время обращались для получения разрешения на проживание в Нидерландах. В качестве причины депортации указывается обман ими миграционных органов и предоставление при обращении неточной информации.