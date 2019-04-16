Бахруза Ализаде судят из-за фальшивых рублей

В ближайшее время в Саранске будут судить 48-летнего гражданина Азербайджана. Ализаде Бахруз Малик оглы уличен в распространении на территории Мордовии фальшивых денежных купюр и попытке дать взятку сотруднику правоохранительных органов.

Преступления были совершены Ализаде осенью 2018 года. Именно тогда он был оперативно задержан полицейскими после того, как в одной из торговых точек Саранска расплатился двумя фальшивыми денежными купюрами номиналом в 5000 рублей. Конструктивную помощь в поимке фальшивомонетчика тогда оказала бдительная сотрудница магазина.

После задержания он пытался откупиться. С целью освобождения от уголовного преследования, находясь в здании отдела полиции, Бахруз Ализаде предложил следователю денежную сумму около 37000 рублей, но не наличными, а банковской картой с пин-кодом от нее. Однако страж порядка оказался неподкупным и о «заманчивом» предложении доложил руководству.

Ка установлено следствием, несколько фальшивок азербайджанец сумел сбыть также в Чамзинском и Ромодановском муниципальных районах Мордовии. Свою вину он всецело признал и раскаялся в содеянном. Также он рассказал, что шесть поддельных денежных знаков ему передал соотечественник на Курском вокзале в Москве.