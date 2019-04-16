Госкомитет градостроительства и архитектуры Азербайджана подвел первые итоги работы электронной системы предоставления разрешения на строительство и эксплуатацию объектов, не требующих экспертизы.

Как передает haqqin.az, на посвященной этой теме пресс-конференции глава отдела по внешним связям и информационным технологиям Госкомитета Руфат Махмуд сообщил, что уже поступило 22 заявки от юридических и физических лиц. Из них 17 на строительство и 4 на эксплуатацию объектов, не требующих проведения экспертизы, получили положительный ответ.

Заявки в основном касаются нежилых строений под складские помещения. Подать электронную заявку можно после того, как заявитель получил право землепользования.

Журналистам была продемонстрирована процедура максимально упрощенной подачи электронной заявки.

Через сайт Госкомитета градостроительства и архитектуры - arxkom.gov.az это занимает всего несколько минут. При этом у заказчика имеется возможность проследить весь процесс рассмотрения заявки и ознакомиться с ответами государственных структур. В случае каких-то недочетов в документах заказчику предоставляется список недостающих документов и 10 дней для их предоставления.

После принятия заявки часть документов заявителя отправляют на рассмотрение в соответствующие ведомства: минэкологии, МЧС и др. Пока система обслуживает население Баку, а с мая будут подключены другие регионы страны.

Разрешение на строительство предусматривает возведение одно- и двухэтажных помещений бытового, торгового, социального и хозяйственного назначения.

Решение о переходе на новую систему принято на основании подписанного главой государства постановления от 28 декабря 2018 года, сообщил руководитель отдела Комитета градостроительства и архитектуры.

Как сообщил haqqin.az Руфат Махмуд, в настоящее время приоритетным вопросом для Госкомитета является разработка системы «единого окна» в электронном формате для строительства объектов, требующих проведения экспертизы.

«Мы планируем до конца этого года завершить подготовку такой системы», - сказал он.

Внедрение электронной системы получения разрешений, при которой максимально ограничен человеческий фактор и бюрократизм, сокращается время и расходы, потраченные физическими лицами и предприятиями, способствует увеличению активности в строительной сфере и значительному улучшению бизнес-климата в стране, отметил Р.Махмуд.