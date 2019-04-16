«Карабах» продолжает громить соперников
Сегодня двумя матчами стартовал 25-й тур азербайджанской футбольной Премьер-лиги.
Действующий чемпион «Карабах» одержал вторую подряд разгромную победу, обыграв на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова со счетом 3:0 «Кешля». Отличились Симеон Славчев (18-я минута), Ричард Алмейда (59-я минута, с пенальти) и Абдулла Зубир (75-я).
В другом матче дня «Сабаил» в гостях обыграл «Сумгаит» - 2:1.
Завтра состоятся еще два матча: «Габала» - «Зиря» (16:00), «Сабах» - «Нефтчи» (18:30).
Турнирное положение на данный момент:
1. «Карабах» - 57 очков (25 матчей)
2. «Нефтчи» - 52 (24)
3. «Сабаил» - 38 (25)
4. «Габала» - 33 (24)
5. «Сабах» - 26 (24)
6. «Зиря» - 25 (24)
7. «Сумгаит» - 20 (25)
8. «Кешля» - 19 (25).