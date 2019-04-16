Объявлен преемник Тале Гейдарова

Он заменил на этом посту Тале Гейдарова, который недавно объявил о своей отставке.

Новым президентом спортивного клуба «Габала», в состав которого входит и футбольная команда, стал Фариз Наджафов.

Гейдаров так прокомментировал новое назначение:

«Пришло мое время покинуть клуб, и я рад объявить, что новым президентом будет Фариз Наджафов. Было здорово на протяжение 13 лет видеть прогресс «Габалы». Еще раз благодарю за это коллектив клуба, футболистов и болельщиков. Знаю, что они достигнут еще больших успехов».

Фариз Наджафов, который с 2008 года работал на посту вице-президента, отметил, что для него большая честь стать президентом «Габалы».

«Я постараюсь успешно продолжить работу, которую на высоком уровне долгие годы вел Тале Гейдаров», - заявил Наджафов.