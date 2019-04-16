Официальный Ереван опровергает Эльмара Мамедъярова

Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян в беседе с армянскими журналистами напомнила, что повестка встречи была опубликована в совместном заявлении министров иностранных дел Армении, Азербайджана и России, а также сопредседателей Минской группы ОБСЕ сразу же по итогам встречи.

Официальный Ереван отреагировал на заявление главы МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова относительно того, что на московской встрече глав внешнеполитических ведомств двух стран, при участии российского министра иностранных дел обсуждались выдвинутые Россией в 2016 году предложения.

"Совместные заявления делаются именно с той целью, чтобы в них были подытожены все согласованные формулировки встречи. Противоречащие заявления, сделанные вне согласованных формулировок, не способствуют укреплению взаимного доверия, особенно если они вымышленные и не соответствуют действительности. В настоящее время переговоры не ведутся вокруг какой-либо программы. Более того, содержательная часть переговоров проходит в плоскости ознакомления с позициями друг друга, их прояснения и конкретизации", - подчеркнула официальный представитель армянского внешнеполитического ведомства.

Она также не стала подтверждать или опровергать информацию о том, что следующая встреча глав МИД Армении и Азербайджана может пройти в Вашингтоне, как об этом сегодня заявил Мамедъяров.

Нагдалян напомнила, что дата и место встречи объявляются в согласованном порядке обеими сторонами единовременно. "Действительно, рассматривается возможность проведения следующей встречи в одной из стран - сопредседателей МГ ОБСЕ, учитывая географию предыдущих подобных встреч. Но, поскольку этот вопрос еще находится на этапе обсуждения, необходимо воздерживаться от практики односторонних заявлений. Более того, заочное объявление о месте проведения встречи в одной из стран МГ ОБСЕ - неуважительное отношение к участникам процесса и, в первую очередь, к этому посреднику. Стремление быть глашатаем еще несогласованной встречи не способствует формированию нормальной атмосферы для работы, основанной на взаимном доверии", - резюмировала Нагдалян.

Примечательно, что вчера глава МИД России Сергей Лавров не опроверг заявление Мамедъярова о том, что на московской встрече обсуждались предложения, выдвинутые в 2016 году: " Если я не ошибаюсь, то министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в одном из своих интервью по итогам встречи упомянул, что эти предложения обсуждались. Поэтому мне тут нечего добавить".