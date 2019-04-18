Офицеры миграционной службы обнаружили на одном из строительных объектов в Кишинёве шестерых гастарбайтеров из Азербайджана, которые работали в качестве разнорабочих.

Возраст мужчин - от 24 до 45 лет. Никаких документов, которые подтверждали бы их личность и давали бы им право законно трудиться на территории Молдовы, обнаружено не было.

Стражи правопорядка предприняли меры против задержанных, они были отправлены в Азербайджан с запретом на посещение территории Молдовы в течение трёх лет, а также оштрафованы на три тысячи леев каждый, сообщает телеканал Publika.

В то же время под штраф рискует попасть и работодатель - для него он составит 7 500 леев.