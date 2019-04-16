Писателя Дмитрия Быкова привезли на лечение в Москву

Писателя Дмитрия Быкова доставили на лечение в Москву. Об этом, как сообщает АГН «Москва», заявил издатель и председатель редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов.

«Мы привезли Быкова в Москву», — отметил он.

Во время перелета Быкова сопровождали жена и врачи.

Ранее сообщалось, что Быков попал в больницу в Уфе с подозрением на инсульт. Впоследствии слухи об инсульте опровергли. В настоящее время Быков находится в медикаментозной коме. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое.