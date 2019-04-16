Стали известны полуфиналисты футбольной Лиги Европы, финал которой пройдет в Баку 29 мая.

Борьбу в турнире продолжат английские «Арсенал» и «Челси», испанская «Валенсия» и немецкий «Айнтрахт».

«Арсенал» после домашней победы над итальянским «Наполи» со счетом 2:0 выиграл и в гостях – 1:0. Единственный гол на 36-й минуте забил Александр Ляказетт.

«Челси» победил неделю назад «Славию» в Праге со счетом 1:0. Игра в Лондоне получилась зрелищной и завершилась со счетом 4:3 в пользу англичан.

«Валенсия» легко прошла другой испанский клуб – «Вильярреал». После победы со счетом 3:1 на выезде, валенсийцы выиграли и в родных стенах – 2:0.

Самой упорной получилась игра между немецким «Айнтрахтом» и португальской «Бенфикой». Проиграв в Лиссабоне со счетом 2:4, франкфуртцы смогли добыть нужный им результат дома – 2:0.

Таким образом, в полуфиналах 2 и 9 мая встретятся: «Арсенал» - «Валенсия» и «Айнтрахт» - «Челси».