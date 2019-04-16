Мюллер: Трамп мог уволить главу ФБР из-за России

В опубликованной версии доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по «российскому делу» дается объяснение увольнению экс-главы ФБР Джеймса Коми в 2017 году.

Отмечается, что президент Дональд Трамп мог принять такое решение, так как Коми не поддерживал его политику в отношении России и по другим вопросам.

В качестве обоснования приводятся многие свидетельства того, что само дело о мнимых «связях» с Россией крайне мешало Трампу вести дела.

Поведение Коми вызывало гнев у президента, который, в конечном итоге, решил сменить его на более лояльную фигуру.