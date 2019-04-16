Узнав, что заглянувший в церковь журналист из Баку, настоятель храма вежливо, но категорично заявил, что они готовятся к скорбному событию и его пребывание в этой церкви нежелательно. И на всякий случай, дабы его не ослушались, священнослужитель призвал церковную охрану.

Армяне Ирана готовятся отметить очередную годовщину своего «геноцида». В церкви св. Саркиса в Тегеране в эти дни стоит всеобщий плач, перемежающийся руганью в адрес «извергов-турок». В чьей стране, между прочим, эти самые «страдальцы-армяне» благополучно проживают.

В Иране, по некоторым данным, сейчас проживают около 100 тысяч армян. Однако в последнее время их число сокращается. Основная причина нынешнего оттока из страны людей этой национальности, как, впрочем, и многих других, кроется в резко ухудшившемся социально-экономическом состоянии ИРИ. За лучшей жизнью иранские армяне в основном отправляются в США и Канаду.

В то же время они не перестают требовать от властей Ирана признания «геноцида». Депутат парламента страны Карен Ханларян даже договорился до того, что, оказывается, на протяжении всей истории Персии армяне «вместе со своими мусульманскими, ассирийскими и еврейскими братьями защищали Иран, не жалея усилий для развития и благоустройства этой страны».

«Именно поэтому я надеюсь, что Иран признает геноцид армян», - заявил он.

Армяне в Иране с особой теплотой вспоминают бывшего президента Ахмадинежада, который всегда поддерживает их. Впрочем, и сегодняшние власти армянскую общину не обделяют вниманием, всячески поощряя разветвление бизнеса предпринимателей армянского происхождения.

Влиятельный иранский аятолла Хасан Ахтари даже назвал армян родственным народом. Каким образом шииты-иранцы оказались близки с армянами, объявившими себя самыми первыми и истинными христианами, аятолла пояснять не стал.

В Иране более сорока армянских церквей, построенных в разное время. Только в Тегеране их восемь. Все культовые сооружения армянской общины в отличном состоянии, чему очень способствуют иранские власти.

А вот об азербайджанцах, которые в Иране составляют этническое большинство, так здесь не пекутся. К примеру, они лишены права получать образование на родном языке, хотя значительно меньшей численности армяне учатся в школах на армянском. В Тегеране и других городах, где компактно проживают армяне, есть школы, где преподавание всех предметов и учебных программ, обязательных в государственных общеобразовательных школах Ирана, ведется на персидском и дублируется на армянском языке. Ко всему прочему здесь преподают дополнительно предмет «История армянского народа» на армянском языке. Армянские школы в Иране находятся на балансе армянской общины и, соответственно, все расходы, связанные с образованием армянских детей, оплачиваются из общественного фонда, созданного самими армянами.