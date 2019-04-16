В прошлом году по распоряжению президента Ильхама Алиева началась реконструкция Государственного историко-культурного и природного заповедника «Янардаг». В соответствии с поручением главы государства работа по реконструкции и благоустройству в заповеднике предполагает и расширение его площади. Часть территорий, непосредственно примыкающих нему, переходит в пользование уникального природного и исторического комплекса.

Собственникам участков, подлежащих отчуждению, в соответствии с законом должна быть в той или иной форме предоставлена. Хотя территория заповедника находится на балансе Госагентства по туризму Азербайджана, организационные вопросы поручены Исполнительной власти Апшеронского района. Поскольку комплекс «Янардаг» находится под охраной государства и имеет статус исторического заповедника, местные органы власти обязаны договориться с каждым владельцем земельных наделов или объекта об адекватной компенсации. Если собственник согласен, взамен изымаемого участка ему может быть предложено равноценное землевладение.

Как оказалось, не все владельцы земли, примыкающей к заповеднику, согласны на предлагаемые им условия. Так, компенсация в виде участка в поселке Пиршаги совершенно не устраивает владельца земли и перепелиной ферме на ней Шахбалу Гулиева.

Как утверждает обратившийся в haqqin.az Ш.Гулиев, вместо обустроенного места, где была его ферма, с необходимой инфраструктурой – газо- и водопровод, электроэнергия и удобные дороги – ему хотят дать пустырь, где нет никаких коммуникаций. А в адекватном денежном возмещении затрат на свое хозяйство и земельный надел ему отказывают.

Уже год фермер судится с ИВ Апшерона и Агентством по туризму. Решение как Апшеронского, так и Апелляционного судов оказалось не в пользу Ш.Гулиева. Теперь он собирается подать кассационную жалобу в Верховный суд.

В Госагентсве, говорит фермер, даже слушать его не стали. Мол, дают тебе землю, вот отправляйся туда со своими перепелками. А власти Апшеронского района без соответствующего на то решения Верховного суда уже принялись сносить ферму Ш.Гулиева, на которую он за двадцать лет истратил немалые средства и еще больше сил.

Перепелиное хозяйство, каких на Апшероне не так уж много, пользовалось популярностью и у рестораторов, и у обычных граждан, а маркеты охотно скупали полезные диетические яйца этих птиц. Так что пенсионер Гулиев и себя обеспечивал, и семье помогал. А теперь его ферме грозит разорение.

Шахбала Гулиев не возражает против того, чтобы перенести свое хозяйство на новое место, но не такое пустынное и заброшенное, как ему предлагают. Готов он взять и денежную компенсацию, но таковой, оказывается, не полагается.

В ИВ Апшерона haqqin.az заявили, что у Ш.Гулиева есть документы только на землю, а фермерское хозяйство официально не зарегистрировано. А вот если он возьмет предложенный участок в Пиршаги, ему заодно оформят и разрешение на ферму.

«Гулиеву неоднократно объясняли, что государство имеет право на отчуждение землевладений у собственника, если речь идет о государственной или муниципальной необходимости. Это положение действует, если рассматривается вопрос проведения дороги или сооружения иного объекта государственной значимости. Вместе с тем государство должно компенсировать владельцу его землю, что мы и делаем», - заявили чиновники Апшерона.