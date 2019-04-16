Фермер Шахбалу Гулиев: «Мое хозяйство разрушают. Новое я уже не построю» приемная haqqin.az
В прошлом году по распоряжению президента Ильхама Алиева началась реконструкция Государственного историко-культурного и природного заповедника «Янардаг». В соответствии с поручением главы государства работа по реконструкции и благоустройству в заповеднике предполагает и расширение его площади. Часть территорий, непосредственно примыкающих нему, переходит в пользование уникального природного и исторического комплекса.
Собственникам участков, подлежащих отчуждению, в соответствии с законом должна быть в той или иной форме предоставлена. Хотя территория заповедника находится на балансе Госагентства по туризму Азербайджана, организационные вопросы поручены Исполнительной власти Апшеронского района. Поскольку комплекс «Янардаг» находится под охраной государства и имеет статус исторического заповедника, местные органы власти обязаны договориться с каждым владельцем земельных наделов или объекта об адекватной компенсации. Если собственник согласен, взамен изымаемого участка ему может быть предложено равноценное землевладение.
Как оказалось, не все владельцы земли, примыкающей к заповеднику, согласны на предлагаемые им условия. Так, компенсация в виде участка в поселке Пиршаги совершенно не устраивает владельца земли и перепелиной ферме на ней Шахбалу Гулиева.
Как утверждает обратившийся в haqqin.az Ш.Гулиев, вместо обустроенного места, где была его ферма, с необходимой инфраструктурой – газо- и водопровод, электроэнергия и удобные дороги – ему хотят дать пустырь, где нет никаких коммуникаций. А в адекватном денежном возмещении затрат на свое хозяйство и земельный надел ему отказывают.
Уже год фермер судится с ИВ Апшерона и Агентством по туризму. Решение как Апшеронского, так и Апелляционного судов оказалось не в пользу Ш.Гулиева. Теперь он собирается подать кассационную жалобу в Верховный суд.
В Госагентсве, говорит фермер, даже слушать его не стали. Мол, дают тебе землю, вот отправляйся туда со своими перепелками. А власти Апшеронского района без соответствующего на то решения Верховного суда уже принялись сносить ферму Ш.Гулиева, на которую он за двадцать лет истратил немалые средства и еще больше сил.
Перепелиное хозяйство, каких на Апшероне не так уж много, пользовалось популярностью и у рестораторов, и у обычных граждан, а маркеты охотно скупали полезные диетические яйца этих птиц. Так что пенсионер Гулиев и себя обеспечивал, и семье помогал. А теперь его ферме грозит разорение.
Шахбала Гулиев не возражает против того, чтобы перенести свое хозяйство на новое место, но не такое пустынное и заброшенное, как ему предлагают. Готов он взять и денежную компенсацию, но таковой, оказывается, не полагается.
В ИВ Апшерона haqqin.az заявили, что у Ш.Гулиева есть документы только на землю, а фермерское хозяйство официально не зарегистрировано. А вот если он возьмет предложенный участок в Пиршаги, ему заодно оформят и разрешение на ферму.
«Гулиеву неоднократно объясняли, что государство имеет право на отчуждение землевладений у собственника, если речь идет о государственной или муниципальной необходимости. Это положение действует, если рассматривается вопрос проведения дороги или сооружения иного объекта государственной значимости. Вместе с тем государство должно компенсировать владельцу его землю, что мы и делаем», - заявили чиновники Апшерона.
В свою очередь Ш.Гулиев настаивает, что в данном конкретном случае с заповедником «Янардаг» президент дал распоряжение о выделении земли и справедливой, подчеркиваю, компенсации. Но ИВ Апшерона не желает выполнять это распоряжение. Ведь та территория, что мне предлагают, не имеет никакой инфраструктуры. Я могу туда перебраться, но пусть ИВ построит там такую же ферму, создаст все условия для работы. Пока же там голая земля, а у меня нет денег, чтобы построить там новую ферму», - говорит фермер.
Шахбала Гулиев настоятельно просит соответствующие органы вникнуть в суть его проблемы и помочь.
«Президент нашей страны уже много лет призывает способствовать развитию малого бизнеса. Моя ферма как раз такая. И я, и другие чувствовали поддержку главы государства, знали, что всегда можем рассчитывать на его помощь. Уверен, что его вмешательство восстановит справедливость и разрешит мою проблему. На ферме я обеспечивал работой людей, платил им зарплату, теперь они останутся без куска хлеба. А я пожилой человек и уже не в силах в одиночку противостоять чиновникам, тем более что они теперь прибегли к варварским методам - стали без всяких на то оснований разрушать мою ферму. Еще немного, и я потеряю все свое перепелиное поголовье – без заботы, которой я окружал его, птица вымрет. В моем возрасте начать все заново я уже не смогу…»